Das Haus Konstruktiv in Zürich ist das einzige Museum in der Schweiz, das die konstruktiv-konkrete Kunst pflegt. Zu deren Vertretern gehören Max Bill, Camille Graeser, Richard Paul Lohse und Verena Loewensberg. Es handelt sich dabei um einen der wichtigsten Schweizer Beiträge zur Kunstgeschichte. Seit fünf Jahren bringt Ruf Lanz das Haus Konstruktiv über die eingeweihten Kunstkreise hinaus ins Gespräch: mit pointierten Kampagnen, die national und international vielfach ausgezeichnet wurden, unter anderem mit einem Filmlöwen in Cannes, wie es in einer Mitteilung heisst.

Nun folge ein weiterer prägnanter Auftritt. Weil viele Menschen Corona-bedingt bereits länger nicht mehr im Museum gewesen seien, laute die Botschaft: Verpassen Sie den Anschluss an die konkrete Kunst nicht. Die Kampagne werde auffällig inszeniert anhand der Tramlinien, die ins Haus Konstruktiv führen. Denn das Museum liegt zentral zwischen Paradeplatz und Stauffacher im ehemaligen Unterwerk Selnau und ist bequem mit dem ÖV erreichbar, heisst es weiter. Mit den Tramlinien-Bildern, die durch konstruktiv-konkrete Kunstwerke inspiriert seien, verbinde Ruf Lanz die beiden Zürcher Institutionen Haus Konstruktiv und VBZ auf überraschende Art.

Fünf Motive erscheinen in ausgewählten Printtiteln, auf Tramplakaten, auf Postkarten sowie in den sozialen Medien. Einerseits zeitunabhängig, andererseits mit konkretem Verweis auf die jeweils aktuelle Ausstellung. Derzeit präsentiert das Haus Konstruktiv eine Einzelausstellung der argentinisch-britischen Künstlerin Amalia Pica, Gewinnerin des Zurich Art Prize 2020, und die erste Schweizer Retrospektive des belgischen Malers Léon Wuidar.

