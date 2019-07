Virtue Schweiz: Aras Özcan wird New Business Director

Verstärkung für Virtue am Zürcher Standort: Die Kreativagentur von Vice verpflichtet Aras Özcan als neuen New Business Director, wie es in einer Mitteilung heisst. Nach dem Gewinn des Lead-Etats von Ikea für die Schweiz soll Özcan Virtue am Schweizer Markt weiter etablieren und Ansprechpartner für neue Partner sein.



Aras Özcan ist seit zehn Jahren im Sales und Projektmanagement in Führungspositionen tätig. Der 33-Jährige kommt von IPG Mediabrands in Zürich, wo er zuletzt als Client Service Manager Digital arbeitete. Dort verantwortete und beriet er namhafte Kunden wie H&M, Patek Philippe und Zurich Insurance bei der digitalen Planung und Strategie.

Mit der Neuverpflichtung von Öczan sei das Schweizer Virtue-Führungsteam komplettiert, wie es weiter heisst. Geführt wird die Kreativagentur in der Schweiz von Managing Director Florian Sonderegger. Ausserdem gehören fortan Aras Özcan, Radwan Atwi, Creative Director, und Christian Brütsch, Client Service Director, zur lokalen Führung.







«Wir freuen uns, dass wir mit Aras Özcan jemanden neu im Team haben, der den Schweizer Markt hervorragend kennt und gleichzeitig unsere Vision teilt: Markenkommunikation in der Schweiz eine neue Farbe zu geben», lässt sich Florian Sonderegger, Managing Director Virtue Schweiz, zitieren. Nur wenn Agenturen und ihre Partner Haltung zeigten, schaffe Kommunikation Werte und erreiche ihr Publikum wirklich und nachhaltig. In einer Welt, die sich schnell verändere, würde man so auf Business-Ziele und nicht nur auf kurzfristige KPIs wie Likes einzahlen. (pd/wid)