Publiziert am 23.11.2026

Wie persoenlich.com erfahren hat, ist Fredy Collioud, langjähriger Chairman und Gründer von Publicis Schweiz, nach kurzer Krankheit verstorben. Der gebürtige Berner verstarb 81-jährig und war eine der prägenden Persönlichkeiten der Schweizer Werbebranche. So war er von 1982 bis 1986 Werbechef der Migros und verpasste dem orangen Riesen in den achtziger Jahren einen völlig neuen, humorvollen und frischen Markenauftritt. Unter Colliouds Ägide fiel auch der legendäre Werbespot für Migros-Restaurants, der Doppelgänger der englischen Königsfamilie mit Queen Elizabeth, Prince Charles und Lady Diana beim Essen zeigte. Der Spot sorgte für internationales Aufsehen und eine diplomatische Verstimmung mit London und musste in der Folge wieder abgesetzt werden. Auch das berühmte Erkennungssignet der Migros, das heute noch zu hören ist, geht auf Fredy Collioud zurück. In der Folge wurde er als erster Nichtkreativer als «Werber des Jahres» ausgezeichnet.

Gründer von Publicis Schweiz

1986 gehörte der Verstorbene zu den Gründern und auch Gesicht der Schweizer Niederlassung von Publicis am Zürcher Bellevue, der ersten europäischen Filiale des internationalen Werbekonzerns ausserhalb Frankreichs. Als Chairman setzte er mit der neuen Agentur Massstäbe und machte sie zusammen mit Kreativen wie dem im Januar verstorbenen Jean Etienne Aebi oder Martin Denecke zu einer Topadresse der Schweizer Werbebranche. Unter Colliouds Führung entstanden bekannte Kampagnen für die Migros oder die UBS. Collioud war bei der Publicis ab 1986 bis 2014 in den verschiedensten Funktionen, hauptsächlich als Chairman, tätig. Seit November 2014 war er Honorary Chairman von Publicis Communications Schweiz AG. Collioud lebte zuletzt in Hurden und Ascona. (ma)