Publiziert am 23.11.2026

Für den Padel-Anbieter Padelwerk hat die Agentur Vivents einen neuen Markenauftritt entwickelt. Zentrales Element ist ein rundes Logo mit der Kurzform «PDL WRK». Dazu kommen Neongelb als Signalfarbe, Schwarz-Weiss-Fotografie und der Claim «Dein Spiel. Dein Werk». Der Auftritt erscheint auf der Website, in Social-Media-Formaten, auf den Netzen der Anlagen und auf Caps und T-Shirts. Laut Vivents umfasst der Relaunch zudem eine strategische Neupositionierung des Unternehmens.

Kern des Relaunchs ist nach Angaben der Agentur die App Arenakey. Vivents hat dafür zusammen mit Padelwerk und dem Arenakey-Team das Produktkonzept und die User Experience entwickelt. Über die App lassen sich Courts buchen und bezahlen, zudem öffnet sie die Tür zur Anlage. Arenakey steht auch anderen Betreibern von Sportanlagen offen und soll Plattformen wie Playtomic Konkurrenz machen.

Der frühere Fussballnationalspieler Marco Streller und Flurin Lutz haben Padelwerk 2023 gegründet. Das Unternehmen betreibt nach eigenen Angaben 32 Standorte in der Schweiz. Den neuen Auftritt und die App hat Padelwerk am 5. November in Dulliken vor rund 200 geladenen Gästen vorgestellt. (pd/nil)