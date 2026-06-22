Zur Kampagne gehören zwei Filme. In einem taucht unvermittelt ein Bigfoot auf, im anderen ein Astronaut. Die Botschaft: «Wo immer der herkommt – gut und günstig kommt von Gonser». Die Kampagne entwickelt sich laut Mitteilung mit der Saison und rückt dabei Produkte aus verschiedenen Sortimentskategorien ins Bild.
Verantwortlich für Entwicklung und Umsetzung bleibt Neu Creative Agency. Den ersten Flight hatte Gonser im April lanciert (persoenlich.com berichtete).
Der 2009 von Lenz Gonser gegründete Onlineshop verkauft nach eigenen Angaben Produkte ohne Markenaufschläge; der erste Flight lief über TV, Online, Plakate und Digital Out of Home. Mit der Fortsetzung will das Unternehmen seine Markenbekanntheit weiter steigern. (pd/nil)
Credits
Verantwortlich bei Gonser AG: Lenz Gonser, Selina Weingartner, Jens Launicke, Minh Vuong; verantwortlich bei Neu Creative Agency: Simon Rehsche, Sandy Pfuhl, Nico Ammann, Adrian Staehelin, Andrea Braschler, Pian Gumpp, Bettina Beyeler, Adam Schwarz; Markenfilm: Florian Studer; Regie: Djawid Hakimyar; Ton: Jingle Jungle; Online Media: Webrepublic AG.