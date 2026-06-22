Publiziert am 22.06.2026

Zur Kampagne gehören zwei Filme. In einem taucht unvermittelt ein Bigfoot auf, im anderen ein Astronaut. Die Botschaft: «Wo immer der herkommt – gut und günstig kommt von Gonser». Die Kampagne entwickelt sich laut Mitteilung mit der Saison und rückt dabei Produkte aus verschiedenen Sortimentskategorien ins Bild.

Verantwortlich für Entwicklung und Umsetzung bleibt Neu Creative Agency. Den ersten Flight hatte Gonser im April lanciert (persoenlich.com berichtete).

Der 2009 von Lenz Gonser gegründete Onlineshop verkauft nach eigenen Angaben Produkte ohne Markenaufschläge; der erste Flight lief über TV, Online, Plakate und Digital Out of Home. Mit der Fortsetzung will das Unternehmen seine Markenbekanntheit weiter steigern. (pd/nil)



