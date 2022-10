Die Digitalisierung des Gesundheitswesens steht vielerorts im Zentrum der Entwicklung. Bei der volldigitalen Grundversicherung «Atupri SmartCare» ist sie mit all ihren Benefits bereits heute schon Realität: Von der Online-Symptomanalyse über die medizinische Erstkonsultation bis hin zum Ausstellen von Rezepten und Arztzeugnissen erfolgt jeder Schritt bequem und zeitsparend via Smartphone-App, wie es in einer Mitteilung heisst.

Dass neben innovativer digitaler Servicequalität gewohnte medizinische Kompetenz und Beratung nicht zu kurz kommen, ist Thema der neuen Kampagne. Unter dem Motto «Digitale Sprechstunde. So persönlich wie vor Ort» inszeniert sie anschaulich die Vorteile der ärztlichen Videokonsultation per Smartphone: Über 100 qualifizierte Ärztinnen und Ärzte ermöglichen ein unmittelbares persönliches Beratungsgespräch mit fundierten Handlungsempfehlungen – einfach, schnell und bequem via App von zuhause aus.

Die orchestrierte Kampagne mit digitalem Fokus ist ab sofort on air mit Plakaten und ePanels, Radiospots sowie Digital in Onlinevideo, Display Banners, Social Media- und Native Ads, Landingpage und flankierenden Direct Mailings.

Verantwortlich bei Atupri: Michael Wüthrich (Leiter Unternehmens- und Marketingkommunikation), Joel Buri, Silvia Stauffacher (Kommunikationsspezialisten), Thomas Wyss (Content Marketing Strategist); verantwortlich bei Scholz & Friends: Joana Faria, Roger Krage, Franziska Pennington, Aster Loerli, Martin Stulz, Fabian Esslinger, David Fischer, Christian Vosshagen (Kreation), Freyja Hablitz, Ramon Zahnd, Elodie Caucigh, Mathias Rösch (Beratung), Susi Miller (Strategie); Filmproduktion: Südlich-t; Tonstudio: Jingle Jungle; Mediaagentur: ZipMedia. (pd/cbe)