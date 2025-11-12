Publiziert am 12.11.2025

Nach dem ersten Teil im März, der sich mit Darmkrebs befasste, steht nun die Nachsorge bei Brustkrebs im Mittelpunkt. In der Schweiz erkranken jährlich rund 6300 Frauen an Brustkrebs, viele begleitet nach der Therapie die Angst vor einem Rückfall. Die Kampagne unter dem Titel «Fühlt sich gut an» thematisiert die Herausforderungen der Heilung im Alltag und will zeigen, wie die Lindenhofgruppe Patientinnen in dieser Phase unterstützt.

Konzipiert wurde die dreiteilige Kampagne vom Kommunikationsspezialisten Georg Baumewerd zusammen mit der Berner Agentur Go slow, der Webagentur Unlocked und der Digitalagentur Ads&Figures. Ziel ist es, Bewusstsein für das Thema Krebs zu schaffen und Betroffenen sowie Angehörigen Mut zu machen. Die Kampagne nutzt verschiedene Kanäle wie Newsletter, LinkedIn, Flyer, Screens und Web-Content sowie YouTube-Ads. Eine Landingpage unter eingutertag.ch bündelt Informationen zu Prävention, Behandlung und Nachsorge.

Im November folgt der dritte Teil der Kampagne zum Thema Prostatakrebs-Behandlung. Damit schliesst die Lindenhofgruppe ihre Initiative ab, die Krebs aus der Tabuzone holen und zu offenen Gesprächen über die Erkrankung ermutigen will. (pd/spo)