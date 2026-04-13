Publiziert am 13.04.2026

Die 2025 lancierte Markenkampagne von Fust geht in die Fortsetzung. Unter dem bewährten Slogan «Zuhause läufts» erscheint ab Frühling 2026 eine aktualisierte Kampagne, die erneut von der Zürcher Kreativagentur Bold konzipiert und umgesetzt wurde, teilt diese mit.

Im Mittelpunkt der neuen Sujets steht der Servicegedanke: Fust positioniert sich als verlässlicher Partner rund um Elektrohaushalt – von der Geräteinstallation über Reparaturen bis hin zu Umzugssituationen. Die Kampagne greife bewusst alltägliche Situationen auf, schreibt Bold, und zeige Menschen in vertrauten Lebenslagen – authentisch, nahbar und unaufgeregt.





Die Massnahmen werden kanalübergreifend ausgespielt und umfassen Out-of-Home- und Print-Platzierungen, TV-Spots sowie digitale Formate. Damit setzt Fust auf eine breite Präsenz sowohl im öffentlichen Raum als auch online. (pd/spo)