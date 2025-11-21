Entwickelt wurde sie vom House of Impact by Team Farner und umfasst verschiedene Werbeformate von Online-Videos über Aussenwerbung bis zu Direct Mailings, heisst es in einer Mitteilung. Die Kampagne läuft unter dem Motto «Wenn's drauf ankommt: TCS Pannenhilfe».
Im Zentrum der Werbemassnahmen steht die fiktive Familie Turrini, die in verschiedenen Pannensituationen gezeigt wird. Die Clips wurden von Jim & Jim | Team Farner produziert und werden auf Social Media, Connected TV, programmatischen Kanälen und YouTube ausgespielt. Ergänzend kommen Radiospots und Social-Media-Clips zum Einsatz, die auf die schweizweit 200 TCS-Patrouilleure verweisen. Diese beheben laut TCS die meisten Pannen direkt vor Ort, ohne dass ein Abschleppen nötig ist.
Neben den digitalen und klassischen Werbemitteln setzt der TCS auf personalisierte Direct Mailings. Diese sollen den Rundumschutz der Pannenhilfe hervorheben und sind auf das Messaging der übrigen Kampagne abgestimmt. Die Kampagne zielt darauf ab, den TCS als verlässlichen Partner in Notfallsituationen zu positionieren. (pd/spo)
