Contexta: Auf TikTok um Studierende werben

Zalando

Neue Frühlingskampagne setzt auf Diversität

«Here to Stay» werde 1:1 auch in der Schweiz geschaltet, so die zuständige Agentur JvM Limmat.

Zalando hat am Montag die neue Kampagne «Here to Stay» lanciert. Sie feiert diejenigen, die zu ihren Überzeugungen stehen und sich für dauerhaften Fortschritt einsetzen. Die Kampagne verfolgt das Ziel, ein Gespräch über Kernwerte wie Diversität, Inklusion und Frauenförderung anzustossen.