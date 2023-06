Ein Jahr nach dem 25-Jahr-Jubiläum von Agro-Marketing Suisse (AWS) geht die Kampagne für Suisse-Garantie-Landwirtschaftsprodukte in die nächste Runde. Diesmal wird die Einzigartigkeit der landwirtschaftlichen Erzeugnisse «durch spektakuläre Nahaufnahmen» gezeigt, wie es in einer Mitteilung heisst. Mit Makrokameras und Spezialobjektiven werde den Produkten ganz nah gerückt und Werte gezeigt, «wie sie in der Werbung bisher noch nie gesehen wurden».

In 18-sekündigen «Short-Documentaries» wird mit rotierenden Spezialkameras «die einzigartige Ästhetik von Mozzarella sowie die Frische von drei Schweizer Produkten» gezeigt: Erdbeeren, Kohlrabi und Frühkartoffeln.



Die Kampagne startet Mitte Juni und umfasst Plakate, Fernsehen, Kino und digitale Medien.

Die Kampagne für Suisse Garantie wurde am Donnerstag in Berlin mit dem Prädikat «Winner Brand Excellence» des German Brand Awards ausgezeichnet (persoenlich.com berichtete).

Verantwortlich bei AMS: Urs Schneider (Präsident), Denis Etienne (Geschäftsführer), Marcel Portmann (Projektleitung), Martin Ruest (Swissmilk); verantwortlich bei Swissmilk: Reto Grolimund (Wirkungsmessung); verantwortlich bei FairFactory: Kurt Schmid, Claude Schaub (Kreation); verantwortlich bei Ceres Media, Caroline Nagiel, Alessandro Giuliano (Mediastrategie und Planung); verantwortlich bei Stories: Florian Nussbaumer, Pascal Walder; Foto Plakate: Photography Phil Müller. (pd/cbe)