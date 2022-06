von Michèle Widmer

Ein grosszügiger Sitzungsraum, ein VR-Spielzimmer mit Discokugeln geschmückt, Plätze für Workshops, ein Dschungelzimmer dicht verziert mit Pflanzen, Sitzgelegenheiten in einem alten Pool und zuletzt ein grosser Garten mit Grill für den Apéro: der ADC hat die Villa Doldertal am Zürichberg für die Creative Days in eine Kreativvilla verwandelt.

«Ich freue mich riesig, dass wir im Team, die Creative Days zum Fliegen gebracht haben», sagte ADC-Geschäftsführerin Gioia Bozzato vor Ort. Es seien intensive Wochen gewesen – von der Bildung des Organisation-Komitees über die Locationsuche und Einrichtung der Villa, das Planen des vielseitigen Programms bis zum Konzept der Afterwork Get-togethers.

Jury diskutiert 80 Arbeiten

Den Auftakt des viertägigen Events bildete am Mittwoch die Entscheidung der Jury über die Gold- und Silber-Würfel. Rund 80 Arbeiten haben die Werber über den ganzen Tag diskutiert.

«Ich wurde heute doppelt überrascht. Zum einen von der angenehmen und unverkrampften Stimmung während der Jurierung. Und zum anderen über die Ergebnisse, die deutlich über den Erwartungen gelegen und mehrere regelrechte Highlights hervorgebracht haben», sagte Jurypräsident Thomas Wildberger gegenüber persoenlich.com.

Statt alleine vom Vorstand gab es dieses Jahr erstmals ein Organisations-Komitee bestehend aus der Geschäftsstelle und ADC Members, das gemeinsam das Konzept der Woche entwickelt und auf die Beine gestellt hat. Dabei waren: Remy Fabrikant, Raul Serrat, Cyrill Wirz, Andreas Mesmer, Rudolf Schürmann, Manuel Wenzel, Stefanie Huber und Inken Rohweder von Trotha.

«Straight out of Homeoffice» lautet das Motto dieses Jahr. «Wir haben mit interessanten Menschen gesprochen, die die Pandemie aus künstlerischer und psychologischer Sicht näher betrachtet haben – dazu wird es sicher spannende Talks geben», sagte Raul Serrat, ADC-Member und Mitglied des Organisationskomitees, zum Programm im persoenlich.com-Interview. Zur Planung fügte der Kreativchef von Serviceplan Suisse in der Villa Doldertal an: «Kreativ für die Kreativen zu sein, funktioniert nur wenn man sich vertraut und es zusammen tut. Dies war von Anfang bis zum Schluss so.»



Sein Kollege Gordon Nemitz, ADC Member und Präsident APGS und Geschäftsführer Strategie Thjnk ergänzte: «Es ist grossartig, dass sich Strategen und Kreative an einem Ort treffen und gemeinsam über die Weiterentwicklung unserer Branche diskutieren können.

Stefanie Huber, ADC Member und Freelancerin, war es ein Anliegen, die Frauen, die in der Kreativbranche zu fördern und sichtbar zu machen, wie sie sagte. «Dazu bieten wir Talks, Workshops und Lesung an, die sich nicht nur an Frauen richten und den Frauen die Möglichkeiten bieten weiterzukommen und sich zu connecten.»

Am Donnerstag und am Freitag stehen zahlreiche Talks auf dem Programm. Am Samstag werden um 17 Uhr an der Award Ceremony die Gewinnerarbeiten verkündet.