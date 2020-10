Im Mittelpunkt der Kampagne steht eine neugierige, selbstbewusste «kleine» Persönlichkeit, die im Autohaus das passende energiefreundliche Fahrzeug für sich sucht. Der Spot appelliert mit der Botschaft «Wenn Sie ein Auto wählen, wählen Sie es für sie.» für einen nachhaltigen Kaufentscheid. So soll beim Kauf immer die kommende Generation mitgedacht werden. Mit der facegelifteten Energieetikette. So heisst es in einer Mitteilung vom Mittwoch.







Wählen Sie es für sie

Interessierte können auf der Webseite über 3‘000 Modelle vergleichen und ihr energiefreundliches Traumauto finden. Ein rein digitaler Medienplan mit OLV, Facebook, Google, Native-Ads sowie DOOH an den Tankstellen holt die Zielgruppe schweizweit dreisprachig von «Unterwegs» ab.







