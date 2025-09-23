Publiziert am 23.09.2025

Die Augenlaserklinik ist in der Schweiz bereits in Bern, Basel und Zürich aktiv. Für die Kommunikation des Markteintritts in Deutschland beauftragte Yousee die Agentur Normal.

Die Kampagne zeigt Porträts von Menschen mit sperrigen Bilderrahmen vor den Augen. Der Slogan «Unframe your Eyes» greift diese Bildidee auf. Wie die Agentur in einer Medienmitteilung schreibt, passe das Konzept ideal zu Düsseldorf als einer der führenden Kunststädte Deutschlands.











Normal produzierte Bilder und Filme der Kampagne eigenständig. Die Werbemittel werden auf Aussenwerbeflächen (Out-of-Home und Digital-out-of-Home) sowie digitalen Kanälen ausgespielt. (pd/nil)