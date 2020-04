Eggliwintsch firmiert seit April neu unter dem Namen Elliott, heisst es in einer Mitteilung vom Donnerstag. Bereits Ende Jahr wechselte die Zürcher Kommunikationsagentur den Standort von der Schöneggstrasse an die Langstrasse 94. Die Agentur wurde zu 100 Prozent von der Fröbe. Jürgens. Welles. AG übernommen, welche zur Blofeld-Gruppe gehört. Mit der Domizil-Verlegung wurde Fröbe. Jürgens. Welles. AG in Elliott und Eggliwintsch in Forecast umbenannt.



Die Forecast GmbH ist eine 100 Prozent-Tochter der Elliott AG und vorgesehen, um Spezialprojekte darüber abzuwickeln. Sie ist aktuell inaktiv. Die Namensänderung wurde nach dem Ausscheiden von Gesellschafterin Rea Eggli und dem Einstieg der Blofeld-Gruppe notwendig. Teilhaber von Elliott sind Claudia Wintsch, Peter G. Kurath und Michel Pernet.

Das Kernteam von Elliott besteht aus drei Mitarbeiterinnen, weitere aus der Gruppe arbeiten projektbasiert. Die Geschäftsführung übernimmt Claudia Wintsch, wie es weiter heisst. Die ausgebildete PR-Fachfrau bringe eine jahrelange Erfahrung in der Konzeption, Beratung, Planung, Gestaltung und Umsetzung von Kommunikationsaktivitäten mit. Sie ist Mitgründerin der Agenturen Wintsch PR, Eggliwintsch GmbH, SB Agency GmbH und Elliott AG und seit 2011 Teil des Presseteams des Zurich Film Festival.



Zum Kundenportfolio von Elliott gehören Kunden wie die Zürcher Einkaufsstrasse Im Vidakut, das Open-Air-Kino Allianz Cinema und der Medienkonzern CH Media. (pd/wid)