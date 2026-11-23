Publiziert am 23.11.2026

Galaxus wirbt seit heute mit einer neuen Kampagne für das Weihnachtsgeschäft. Als Beispiele nennt das Unternehmen in einer Mitteilung das Bedürfnis nach Frieden auf Erden, das zur Zimmerpflanze wird, und das Verlangen nach Nächstenliebe, das als Futterspender endet. Am Konsumdrang in der Weihnachtszeit sei man «gelinde gesagt, nicht ganz unschuldig», heisst es weiter. Die Kampagne solle die Lücke zwischen Wunsch und Ware sichtbar machen, «anstatt sie zu verstecken».

Umgesetzt hat die Kampagne das interne Team von Galaxus, unterstützt von externen Partnern. Zu sehen sind die Sujets auf Plakaten, E-Boards und Hängekartons sowie als Banner, Social-Media-Ads und Bewegtbild online. Der Start fällt in die Woche des Black Friday am 27. November. (pd/nil)