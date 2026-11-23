Publiziert am 23.11.2026

Pepsi bringt unter dem Namen «Pepsi Treats» zwei zuckerfreie Cola-Sorten in den Schweizer Handel: «Strawberries’N’Cream» und «Cream Soda». ESE Agency begleitet die Markteinführung mit einer Aktion vor Ort und einer Creator-Kampagne, wie es in einer Mitteilung heisst. Zielgruppe ist die Generation Z.

Am Bahnhof Stadelhofen in Zürich schenkte Djima die Getränke mit Schlagrahm und Toppings aus, signierte Becher und liess sich mit Fans fotografieren. Sein Refrain in «Gut genug», einer Single des Berliner Produzententeams KitschKrieg mit Blumengarten und der Rapperin Shirin David, verbreitete sich im Sommer über TikTok weltweit. Laut Agentur kommt der Song auf über 200 Millionen Streams.

«Wir wollten keinen sterilen Werbeauftritt, sondern einen echten Berührungspunkt im Alltag schaffen», lässt sich Elia Binelli, Managing Director von ESE Agency, zitieren. Parallel dazu zeigen Lifestyle-Creators die neuen Sorten in den sozialen Medien. Dafür hat die Agentur eigene Influencer-Kits angefertigt (pd/nil)