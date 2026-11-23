Publiziert am 23.11.2026

CH Media Mind, die Content-Einheit von CH Media, hat für Volvo die Kampagne «Wo ist Volvo?» umgesetzt. Zur Lancierung des vollelektrischen EX60 waren drei orange Fahrzeuge vier Wochen lang in zwölf Regionen unterwegs. Wer einem davon zuwinkte, konnte mitfahren. Zu gewinnen waren zudem ein EX60 für ein Jahr und ein Winterfahrtraining.

Das Konzept stammt von der Abteilung Commercial Content des Vermarkters Goldbach. Laut einer Fallstudie des Vermarkters gestaltete CH Media Mind die Werbemittel und die Kampagnenwebsite.

Vor den Aktionswochen machten gesponserte Videos auf Watson auf die Kampagne aufmerksam. Das Newsportal gehört mehrheitlich zu CH Media. Hinzu kamen begleitende Werbebeiträge, digitale Aussenwerbung, Displayanzeigen, Regionalradios und Influencer.

Laut Goldbach spielte das Radio eine zentrale Rolle. Moderatorinnen und Moderatoren schalteten sich live aus den Fahrzeugen in ihre Sendungen ein, Mitfahrende kamen dabei zu Wort. Mit den Autos unterwegs waren zudem Influencer und Prominente wie Stefanie Heinzmann, Marc Sway und Kilian Wenger. Die Erlebnisse wurden in den sozialen Medien geteilt.

Goldbach spricht von über 20 Millionen Kontakten und 286 Mitfahrten. In der Werbewirkungsstudie Swiss Ad Impact erinnerten sich 18 Prozent der Befragten an mindestens ein Werbemittel der Kampagne. Das Instrument hat der Vermarkter mit dem Marktforschungsinstitut Intervista entwickelt und bietet es Werbekunden an. (pd/nil)