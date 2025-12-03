Zimmermann Communications: Ausflugsideen auf Zettelchen

Publiziert am 03.12.2025

Im XXL-Format eines Supermarkt-Abreisszettels wirbt das Plakat für das Tessin als Reiseziel in den Wintermonaten. Unter der Headline «Das musst du erlebt haben» baumeln 25 gelbe Zettel mit 17 verschiedenen Reiseinspirationen aus dem Tessin.

Passanten können die Aktivitäten direkt am Plakat scannen oder abreissen und mitnehmen. Zimmermann communications hat die Kampagne gestaltet, teilt die Agentur mit. Die Aktion kommt offenbar an: Goldbach Neo müsse das Plakat täglich mit neuen Zetteln bestücken, heisst es weiter.

Parallel dazu läuft ein Online-Gewinnspiel. Die Plakataktion am Stadelhofen dauert bis 7. Dezember, das Gewinnspiel bis 31. Dezember. (pd/spo)