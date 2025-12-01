Publiziert am 01.12.2025

Seit 2017 kann die Galaxus-Kundschaft beim Onlinehändler gekaufte Produkte auch dort wieder weiterverkaufen. Statt sich auf Galaxus mit neuen Käufen einzudecken, regen vier neue Spots dazu an, zu Hause auszumisten und Produkten ein zweites Leben zu schenken – über die Wiederverkaufsplattform von Galaxus.

Wie bei Galaxus-Kampagnen üblich, wurden die neuen Spots von unserem eigenen Kreativteam entwickelt, unterstützt durch spezialisierte Partner in den Bereichen Produktion, Regie und Kamera.

Zu sehen ist die Kampagne ab dem 1. Dezember in der Deutsch- und Westschweiz online, auf relevanten Social-Media-Kanälen wie Instagram und TikTok sowie im Web-TV. (pd/nil)