Seit 2017 kann die Galaxus-Kundschaft beim Onlinehändler gekaufte Produkte auch dort wieder weiterverkaufen. Statt sich auf Galaxus mit neuen Käufen einzudecken, regen vier neue Spots dazu an, zu Hause auszumisten und Produkten ein zweites Leben zu schenken – über die Wiederverkaufsplattform von Galaxus.
Wie bei Galaxus-Kampagnen üblich, wurden die neuen Spots von unserem eigenen Kreativteam entwickelt, unterstützt durch spezialisierte Partner in den Bereichen Produktion, Regie und Kamera.
Zu sehen ist die Kampagne ab dem 1. Dezember in der Deutsch- und Westschweiz online, auf relevanten Social-Media-Kanälen wie Instagram und TikTok sowie im Web-TV. (pd/nil)
Credits
Verantwortlich bei Digitec Galaxus: Martin Walthert (Chief Marketing Officer), Flurin Spring (Creative Director), Jill Wanner (Leader Brand Communications), Gerrit Schäfer (Projektleitung, Brand Communications), Daniel Kobi (Art Direction), Annina Müggler (Art Direction), Nico Bernasconi (Editing), Bastian Otter (Scriptwriting), Cédric Feusi (Digital Marketing), Luca Giugliano (Digital Marketing, Mediaplanung), Jeffrey Gabriel und Lea Friedli (Social Media), Stéphanie Casada, Sophie Boissonneau und Martin Grande (Language Services), Ali Tseme (Konzeption); externe Partner: Susanne Bucher (Produzentin), Jelena Vujović (Regie), Noah Frey (DOP), Benjamin Fernando (Kamera Assistenz), Timo Raddatz (1. AD), Amanda Brooke (Styling, Hair & Make-up), Constantin Popp (Chef Beleuchter), Nico Drechsler (Beleuchter), Mourad Keller (Ton), Yoni Ben (Set AL), Gabi Morales (Art Department), Nicola Oberholzer (Art Dep. Assistenz), Oscar Pohl (Art Dep. Assistenz), Tonie Brunschwiler (Runner), Nadja Putzi (Location Scouting), Atelier229 (Casting), Simon Hardegger (Grading), Jingle Jungle (Soundmix & Synchro), Jean-Luc Wey (Labialübersetzung).