Das FCB-Netzwerk ist zur «Global Agency of the Year» gekürt worden. Dank «des Wachstums inmitten branchenweiter Turbulenzen, des strategischen Fokus auf grenzüberschreitende Zusammenarbeit, des anhaltenden Engagements für Integration und der florierenden Marketingpraxis im Gesundheitswesen» wurde FCB (Foote Cone Belding) von Adweek zur globalen Agentur des Jahres 2020 ernannt, wie es in einer Mitteilung heisst.

«Diese Auszeichnung wäre nicht möglich ohne unsere unglaublichen Mitarbeitenden auf der ganzen Welt und unsere Partner, unsere Kunden, die zusammen die Grundlage der FCB-Geschichte bilden», wird Carter Murray, CEO von FCB Worldwide, zitiert.

«Wir bei FCB haben uns auf den Weg gemacht, zu beweisen, dass unsere kreative Arbeit ein wirtschaftlicher Multiplikator ist – mit Ideen, die kurzfristig Probleme lösen, Chancen eröffnen und langfristig einen unschätzbaren Markenwert aufbauen», so Susan Credle, Global Chief Creative Officer.

Diese Auszeichnung unterstreicht laut Mitteilung, wie das Agenturnetzwerk sich in einem der anspruchsvollsten Jahre überhaupt erfolgreich auf die neue Realität einstellen konnte. Cornelia Harder, langjährige CEO und Inhaberin von FCB Zürich, und ihr Team im Steinfels-Areal freuen sich mit den internationalen Kolleginnen und Kollegen «über diesen ausserordentlichen Erfolg». Die Auszeichnung sei Inspiration und Antrieb für den Start ins Jahr 2021.

FCB ist ein globales Marketingkommunikations-Unternehmen mit weltweit über 8000 Mitarbeitenden in 80 Ländern. Das 147 Jahre alte Agenturnetzwerk ist im Besitz der börsenkotierten Interpublic Group of Companies (IPG). (pd/cbe)