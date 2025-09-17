Publiziert am 17.09.2025

Bernmobil hat zusammen mit der Kreativ-Agentur Faeh+Faeh eine digitale und Out-of-Home-Kampagne lanciert. Das Berner Mobilitätsunternehmen beschäftigt über 1000 Mitarbeitende in verschiedensten Berufsfeldern und sucht nicht nur Fahrpersonal, heisst es in einer Mitteilung.

Die auf Employer Branding spezialisierte Agentur hatte bereits im Vorjahr Employer-Branding-Filme produziert. Nun hat sie dne Zuschlag für die Erstellung der umfassenden Kampagne gewonnen.

Die Kampagne umfasst sechs Key Visuals, die die vielfältigen Berufsfelder bei Bernmobil zeigen und gleichzeitig das Kerngeschäft des öffentlichen Verkehrs betonen. Unter dem Motto «Zusammen Bern bewegen» wird dargestellt, wie verschiedene Tätigkeiten dazu beitragen, dass Fahrgäste ihr Ziel erreichen. Die Aufnahmen entstanden an den tatsächlichen Arbeitsorten mit echten Mitarbeitenden. Während die porträtierten Personen stillstehen und in die Kamera blicken, bleibt der Hintergrund in Bewegung.

Fotograf Fabio Tuor erklärt, dass die Bilder ohne Inszenierung entstanden seien, was maximale Authentizität verleihe, aber auch flexible Planung erfordert habe. Passanten und Fahrzeuge hätten die Aufnahmen beeinflusst. Die Kampagne ist seit kurzem in ganz Bern sichtbar, unter anderem als Heckwerbung auf Bussen, an Billettautomaten und auf Online-Plattformen. (pd/spo)