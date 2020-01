Serviceplan Suisse: Auto wird in voller Fahrt elektrisiert

Ob auf der Autobahn, dem Gelände oder in der Stadt: Der Mini Countryman sei der perfekte Begleiter für jedes Abenteuer. Erhältlich ist der Mini Countryman entweder mit klassischem Verbrennungsmotor – oder mit Plug-in-Hybrid-Antrieb. Zur Verkaufsförderung der beiden Modelle hat Serviceplan Suisse eine breit angelegte Kampagne realisiert – und den Mini Countryman als klassischen und elektrischen Abenteurer inszeniert, wie es in einer Mitteilung heisst. Herzstück dabei ist ein Video, in dem der Mini Countryman Plug-in-Hybrid in voller Fahrt immer mehr und mehr durch einen speziellen Glow-Effekt elektrisiert wird:

Die Kampagne wird hauptsächlich auf digitalen Werbemitteln ausgespielt wie YouTube, Social Media, Teads, WeTransfer und diversen Pre- und Mid-Rolls. Für den Handel wurden auch Inserate, POS-Massnahmen und digitale Werbemittel entwickelt.

Verantwortlich bei Mini: Timo Di Pardo (Direktor), Adrian Kwasnitza (Teamleiter Marketing), Sandra Korn (Spezialistin Kommunikation), Fabian Schlatter (Spezialist Kommunikation); verantwortlich bei Serviceplan Suisse: Raul Serrat (ECD), Michael Kathe, Nicolas Vontobel (Creative Direction), Tizian Lienhard (Art Direction), Jan Krohn, Peter Liptak (Text), Selma Caglayan (Beratung), Thomas Lüber, Laila Kalman (Social Media Content), Nathalie Jakober (Agency Producing), Pam Hügli (Gesamtverantwortung); Postoffice Amsterdam (Post Production). (pd/cbe)