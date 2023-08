Schulanfang: Autofahrer zum Halten bewegen

Ein neues Schuljahr beginnt. Im Strassenverkehr sind Kinder Lernende und besonders auf den Schutz der Erwachsenen angewiesen. «Stoppen für Schulkinder», lautet das Motto der nationalen Sicherheitskampagne, die der VCS und Fussverkehr Schweiz gemeinsam mit Partnerorganisationen führen, denn die Hauptverantwortung für die Sicherheit der Kinder liegt bei den Fahrzeuglenkenden, wie es in einer Mitteilung heisst.

Kinder sind noch nicht vertraut mit den Gefahren im Strassenverkehr, können Geschwindigkeiten und Distanzen noch nicht richtig einschätzen und haben keine Vorstellung, wie lang der Anhalteweg eines Autos ist. Deshalb appelliert die Kampagne an alle Fahrzeuglenkenden, ob im Auto oder auf dem Velo, das Fahrzeug komplett zu stoppen, wenn ein Kind die Strasse überqueren möchte.

Wie lebenswichtig Anhalten ist, zeigen gemäss Mitteilung die Statistiken: In der Schweiz verunfallen jährlich an die 180 Kinder schwer, einige tödlich. Die meisten Unfälle ereignen sich beim Queren. Verursachen Fahrzeuglenkende die Kollision, missachten sie in 55 Prozent der Fälle den Vortritt des zu Fuss gehenden Kindes.

Handzeichen können gefährlich werden

Neu hat die Schulwegkampagne Handzeichen untersucht, mit dem Ergebnis, dass sie den Kindern nicht helfen, und im ungünstigen Fall diese in Gefahr bringen können. Denn wenn das Kind dem Handzeichen vertraut, achtet es nicht mehr auf den übrigen Verkehr. Diese Situation hat die L-Schulwegkampagne in einem kurzen Video dokumentiert. Es deutet an, was passieren kann und weshalb es wichtig ist, zu stoppen und auf ein Handzeichen zu verzichten.

Bei der Aktion «Stoppen für Schulkinder» bündeln fünf Organisationen ihre Kräfte: der VCS Verkehrs-Club der Schweiz, Fussverkehr Schweiz, Ihre Polizei, der Dachverband Lehrerinnen und Lehrer Schweiz LCH sowie der Fonds für Verkehrssicherheit FVS. Die Aktion will dazu beitragen, dass Kinder ihren Schulweg selbständig und sicher zurücklegen können.

Aktion an 500 Tankstellen

Getragen wird die Kampagne von zahlreichen Schulen, Eltern- und Quartiervereinen, die die Banner «Stoppen für Schulkinder» aufspannen, heisst es weiter. Mit einer Goodwill-Aktion an rund 500 Tankstellen unterstützt die Livesystems die digitale Verbreitung der Botschaft bei Autofahrenden.

Damit eine möglichst breite Bevölkerung die Botschaft «Stoppen für Schulkinder» beachtet, haben die Kampagnenträger VCS und Fussverkehr Schweiz die Information in mehreren Sprachen aufgearbeitet. Neben Deutsch, Französisch, Italienisch und Rätoromanisch gibt es Unterlagen für Eltern und Kinder auf Englisch, Spanisch, Portugiesisch, Albanisch, Kroatisch, Türkisch und Ukrainisch. (pd/yk)