ADC Young Creatives Award 2020: Award mit neuem Timing und Partner

Grund für das neue Timing ist der temporäre Rückzug von Weischer.Media, die den Nachwuchswettbewerb in der Schweiz nicht mehr unterstützen, wie es in einer Mitteilung heisst. «Wir möchten uns herzlich bei der Blick-Gruppe und der Post bedanken, die ihr Engagement für den Schweizer Kreativ-Nachwuchs verstärkt haben und damit helfen, die monetäre Lücke zu schliessen», lässt sich ADC-Geschäftsführerin Gioia Bozzato in der Mitteilung zitieren.

Dierk Schehrer, Leiter Marketing beim TCS, meint zu seinem Entscheid für das Engagement als Briefinggeber: «E-Mobilität ist ein Thema, welches die Schweiz bewegt: Welche Plattform wäre passender, um kreative neue Ideen für die Aufgabenstellung zur Kommunikation rund um die Elektromobilität als der ADC Young Creatives Award? Eine grüne Wiese, welche neue Betrachtungsweisen und innovative Kreationen zulässt. Die jungen Kreativen erwartet beim diesjährigen Wettbewerb ein zukunftsgerichtetes Thema mit viel Platz für kreativen Spielraum. Wir freuen uns auf die Vielfalt an Interpretationen und interessante Blickwinkel innerhalb der E-Mobilität, welche auch uns in unserem Schaffen nachhaltig inspirieren und begleiten werden.»

Der ADC Young Creatives Award ist ein Wettbewerb für junge Kreative U30; Teilnehmer/innen müssen geboren sein nach dem 26. Juni 1989. Der Startschuss fällt am Warm-up-Event am 29. Januar 2020 um 18.30 Uhr in der ADC Gallery in Zürich. Anmeldungen zum Briefing-Event sind hier möglich. (pd/lol)