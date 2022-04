Erdmannpeisker realisierte auch 2022 die Ökumenische Kampagne für die Hilfswerke Heks, Fastenaktion und Partner sein. «Und das wieder mit einem aufmerksamkeitsstarken, eigenständigen Kampagnen-Look in freundlichen und ästhetischen Farbkombinationen, die sich von den typischen NGO-Kampagnen abheben», heisst es in einer Mitteilung.

Das Thema «Klimagerechtigkeit – jetzt!» werde in einer auffällig und einfach verständlichen Side-by-side-Mechanik inszeniert. Gezeigt wird laut Mitteilung «die Auswirkung unseres Konsumverhaltens im Norden am Beispiel von übermässigem Warmwasserverbrauch beim Baden, was in letzter Konsequenz zu verheerenden Folgen im Süden, wie Überschwemmungen führen kann». Die visuelle Gegenüberstellung werde «mit einer klaren und für viele provokanten Aussage» ergänzt und löse damit «eine persönliche, emotionale Auseinandersetzung mit dem Thema» aus.



Das Motiv wird schweizweit als Plakat, DOOH und Inserat eingesetzt, unterstützt von weiteren Online- und Social-Media-Posts.

Verantwortlich bei der Ökumenischen Kampagne: Elke Fassbender (Co-Abteilungsleiterin Campaigning, Ökumene & Kirche), Matthias Dörnenburg (Leiter Ökumenische Kampagne Fastenaktion); verantwortlich bei Erdmannpeisker: Gabriel Peisker (Creative Director), Christina Weisser (Art Directorin), Rainer Neusius (Beratung); Fotografie und Bildbearbeitung: Sandra Gadient Fotografie, Lily Metzker (Wombat Studio); Mediaplanung: Spinas Civil Voices. (pd/cbe)