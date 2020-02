Coronavirus: BAG-Infokampagne stammt von Rod

von Christian Beck

Das Bundesamt für Gesundheit (BAG) hat eine Infokampagne lanciert und am Donnerstag vorgestellt. Auf Plakaten, Flyern und Videos werden Hygiene- und Verhaltensregeln vermittelt (persoenlich.com berichtete). Das Konzept stammt von Rod Kommunikation aus Zürich, wie das BAG auf Anfrage von persoenlich.com mitteilt.

«Aufgrund der Dringlichkeit war keine öffentliche Ausschreibung möglich, jedoch haben wir vier Agenturen eingeladen, ein Angebot abzugeben», so Andrea Mussato vom BAG. Eingeladen wurden Jung von Matt/Limmat, Saatchi & Saatchi, Wirz und Rod Kommunikation. Der Pitch sei für Dienstag, 25. Februar 2020, vorgesehen gewesen.

«Aus Kapazitätsgründen haben sich drei Agenturen vorzeitig zurückgezogen, wodurch alleine das Konzept von Rod Kommunikation zur Beurteilung stand», so Mussato. Rod Kommunikation habe denn auch die Kampagne zusammen mit dem BAG in den vergangenen Tagen entwickelt und sei mit deren Durchführung mandatiert worden.

1000 Plakate und rund 200'000 Flyer mit der Botschaft wurden an die Südgrenze geliefert. Am Freitag wurden die Hygieneregeln vom BAG via Printmedien bekannt gemacht, es folgen noch Infos über Fernsehen und Onlinemedien.