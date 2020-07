Im Rahmen der Promotion der SwissCovid-App wurde vom Bundesamt für Gesundheit BAG zum ersten Mal überhaupt Werbung auf der Videoplattform TikTok geschaltet. Mit einem zielgruppen- und kanalgerechten Video-Ad sei zum Download der SwissCovid-App aufgerufen. Dies schreibt Rod in einer Mitteilung vom Dienstag. Tatsächlich sei das erste TikTok-Video-Ad des BAG eine Erfolgsgeschichte. Innert nur 24 Stunden habe es über 1,4 Millionen Impressions generiert.

Im witzigen Video ruft Darsteller Wuschu, besser bekannt als «the guy with the crazy shirts», tanzend und mit Maske zum Download der SwissCovid-App auf. «Macht es einfach!» lautet die simple Botschaft im 15 Sekunden langen Video und mit eben diesem erntet das BAG viel Lob.

Der Co-Founder von Nikin Clothing, Nicholas Haenny, lancierte in einem eigenen TikTok-Video eine Diskussion darüber, wie seine Follower das BAG-Video gefunden haben. Haenny selbst lobt das Video und betont, wie wichtig es sei, zielgruppengerechte Werbung zu machen. Auch andere hätten das TikTok-Video des BAG als «mutig und 1A» bezeichnet, berichtet Rod.

«Tiktok Werbung ist für uns ein komplett neues, aber aus Zielgruppenüberlegungen wichtiges Terrain. Dass das Video so gut ankommt und über 1,4 Millionen Mal angeschaut wird, hat uns überrascht, gefreut und in der Kommunikationsstrategie bestätigt», lässt sich Adrian Kammer, Leiter Kampagnen beim BAG, zitieren. Nun hofft man von Seiten BAG natürlich, dass sich der Erfolg des Videos in zahlreichen SwissCovid-App-Downloads und aktiven App Nutzungen widerspiegelt. Einen Tiktok-Account besitzt das BAG schon seit länger Zeit und posted dort regelmässig eigene Videos.

Das Tiktok-Video wurde in Zusammenarbeit mit der für die

Corona-Kampagne mandatierten Kommunikationsagentur Rod und der Influencer-Agentur Picstars entwickelt. Produziert wurde es von Julian Graf. (pd/eh)