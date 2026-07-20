Numéro10: Balkon-Duell wird zum viralen Hit

Publiziert am 20.07.2026

Für die Aktion liessen die beiden Spieler Stefanos Tsitsipas und Casper Ruud von den Balkonen des Hotels Bernerhof und des Sporthotels Viktoria aus Bälle wechseln, mit den Berner Alpen als Kulisse.

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Die Agentur Numéro10 zeichnete gemäss Mitteilung für die gesamte Konzeption und Produktion verantwortlich – von der Standortsuche über die Koordination mit den Hotels und der ATP bis zur Videoproduktion und der Betreuung der beiden Spieler während der Dreharbeiten. Das Turnier selbst übernahm die Medienarbeit und die Verbreitung des Inhalts, unter anderem über den Account «Tennis Legend».

Laut Angaben der Agentur erzielte das Video bisher über 5,5 Millionen Aufrufe und mehr als 100 Erwähnungen bei Google. Aufgegriffen worden sei der Inhalt unter anderem von RTS, 20 Minutes, Watson sowie von internationalen Medien wie L’Équipe, ESPN, Ouest-France und Orange Sports.

In der Mitteilung wird die Aktion als Beleg dafür dargestellt, dass «ein einfaches und authentisches Konzept internationale Medienresonanz erzielen» könne. (pd/cbe)