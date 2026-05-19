19.05.2026

Neu Creative Agency

Bank Cler setzt auf finanzielle Klarheit

Die Stammagentur entwickelt das nächste Kapitel der langjährigen Imagekampagne «Zeit, über Geld zu reden» und stellt das gesamte Leistungsportfolio der Bank unter ein einheitliches Markenversprechen.
Neu Creative Agency: Bank Cler setzt auf finanzielle Klarheit
Publiziert am 19.05.2026

Drei Imagespots illustrieren das Konzept in unterschiedlichen Settings und sind im TV sowie in verschiedenen Online-Umfeldern zu sehen. Der neue inhaltliche Schwerpunkt leitet sich direkt aus der Unternehmensstrategie der Bank Cler ab, heisst es in einer Mitteilung.

Megaplakate und Online-Massnahmen verknüpfen das Thema mit den einzelnen Angeboten der Bank. Eigene Landingpages vertiefen die Kampagne zielgruppenspezifisch.



Die Kampagne ist ab sofort schweizweit geschaltet. (pd/cbe)

 

Credits

Verantwortlich bei Bank Cler: Gregor Eicher, Barbara Tanner, Sarah Braun; verantwortlich bei Neu Creative Agency: Nico Ammann, Simon Rehsche, Fabienne Schoberth, Adrian Staehelin, Pian Gumpp, Bettina Beyeler; verantwortlich bei Markenfilm Schweiz: Joel Scheidegger; Regie: Christian Schilling; Sounddesign: Jingle Jungle.


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