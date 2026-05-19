Neu Creative Agency: Bank Cler setzt auf finanzielle Klarheit

Drei Imagespots illustrieren das Konzept in unterschiedlichen Settings und sind im TV sowie in verschiedenen Online-Umfeldern zu sehen. Der neue inhaltliche Schwerpunkt leitet sich direkt aus der Unternehmensstrategie der Bank Cler ab, heisst es in einer Mitteilung.
Megaplakate und Online-Massnahmen verknüpfen das Thema mit den einzelnen Angeboten der Bank. Eigene Landingpages vertiefen die Kampagne zielgruppenspezifisch.
Die Kampagne ist ab sofort schweizweit geschaltet. (pd/cbe)
Credits
Verantwortlich bei Bank Cler: Gregor Eicher, Barbara Tanner, Sarah Braun; verantwortlich bei Neu Creative Agency: Nico Ammann, Simon Rehsche, Fabienne Schoberth, Adrian Staehelin, Pian Gumpp, Bettina Beyeler; verantwortlich bei Markenfilm Schweiz: Joel Scheidegger; Regie: Christian Schilling; Sounddesign: Jingle Jungle.