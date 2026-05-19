Neu Creative Agency: Bank Cler setzt auf finanzielle Klarheit

Publiziert am 19.05.2026

Drei Imagespots illustrieren das Konzept in unterschiedlichen Settings und sind im TV sowie in verschiedenen Online-Umfeldern zu sehen. Der neue inhaltliche Schwerpunkt leitet sich direkt aus der Unternehmensstrategie der Bank Cler ab, heisst es in einer Mitteilung.

Megaplakate und Online-Massnahmen verknüpfen das Thema mit den einzelnen Angeboten der Bank. Eigene Landingpages vertiefen die Kampagne zielgruppenspezifisch.

Die Kampagne ist ab sofort schweizweit geschaltet. (pd/cbe)