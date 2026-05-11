Publiziert am 11.05.2026

Die Kampagne umfasst ein neu konzipiertes Corporate Design sowie eine 360-Grad-Belegung über DOOH, Online-Medien, Bewegtbild, Print und Social Media. Echtbild-Produktionen übernahm Black Forest Productions, KI-basierte Bewegtbild-Assets entstanden inhouse bei Brinkertlück. Neben dem Aussenauftritt wurden auch interne Massnahmen realisiert, darunter ein Mitarbeitenden-Event zum Kampagnenstart, wie Brinkertlück in einer Mitteilung schreibt.

Dennis Lück, Inhaber und Mitgründer von Brinkertlück Schweiz, betont die Bedeutung der internen Kommunikation: «Bei einer so umfassenden Neuausrichtung ist es entscheidend, nicht nur nach aussen zu kommunizieren, sondern zuerst nach innen. Bei der Bank WIR war von Anfang an spürbar, dass Kultur, Haltung und Werte gelebt werden – ehrlich gesagt musste man das alles nur in einem knackigen Satz verpacken.»

Für Reto Brotschi, Leiter Marketing und Produktmanagement der Bank WIR, erfülle der Claim eine doppelte Funktion: «Damit bleiben wir einerseits unseren Wurzeln treu – und schaffen es andererseits, den Ausbau des Privatkundengeschäfts kommunikativ zu forcieren.»



Nach dem internen Kick-Off startet die Kampagne in dieser Woche mit Image-Massnahmen in der Aussenwerbung, Online-Medien, Bewegtbild/Streaming, Print und Social Media. (pd/nil)