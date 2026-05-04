Publiziert am 04.05.2026

Im Zentrum der Aktion stehen je 38 Bewohnerinnen und Bewohner beider Städte, die sich an verschiedenen Orten im Pariser Quartier Le Marais küssten. Die Beteiligten trugen Kleider mit den Aufschriften «Paris» und «Basel». Das fotografische und filmische Material der Aktion ist seit dem 5. Mai auf Instagram und YouTube abrufbar.





Auftraggeber ist Basel Tourismus, das mit der Kampagne explizit ein junges, kunstinteressiertes Publikum ansprechen will. «‹Paris loves Basel› zeigt, wofür Basel steht: aufregende Leidenschaft für Kunst, Kultur und Architektur», lässt sich Dominic Stöcklin, Marketingchef von Basel Tourismus, in der Mitteilung zitieren. Angaben zu Budget und Laufzeit fehlen. (pd/nil)