Publiziert am 20.11.2025

«Klar geht es in der Black Week vornehmlich um die besten Angebote. Wir wollten die Aktionswoche aber auch dazu nutzen, als sympathische, humorvolle Schweizer Marke herauszustechen», wird Roman Reichelt, Chief Marketing & Communications Officer bei Brack.Alltron in einer Medienmitteilung zitiert.

Den Auftakt zur Kampagne machten am 18. November zwei Advertorials bei 20 Minuten und Blick, die über einen mysteriösen Einbruch ins Logistikzentrum von Brack in Willisau, Luzern, berichteten.







Die Mitarbeitenden multiplizierten diese Story über Ihre Social-Media-Kanäle und auf der Startseite des Onlinehändlers befand sich eine entsprechende Mitteilung, die den Vorfall ebenfalls adressierte. In fingierten Überwachungsvideos zeigte Brack, wie eine schwarze Katze in den Lagerhallen umherstreunte – und einige Kratzspuren an den Regalen hinterliess. Der Coup gelang: Hunderttausende lasen die Artikel und likten, kommentierten und teilten sogar die entsprechenden Social-Media-Beiträge.





Die so geschaffene Aufmerksamkeit nutzte Brack dann ab dem 19. November, als die Katze Blacky plötzlich als Easter Egg im Onlineshop auftauchte. Heute, Donnerstag, den 20. November, folgt nun die Auflösung in Form eines 15- und 20-sekündigen TV-Werbespots, der die ganze Woche auf reichweitenstarken Sendern zu sehen sein wird. In diesem ist zu sehen, warum Blacky so grumpy dreinschaut: sie hasst zu hohe Preise. «Also hat sie uns die Deal-Preise nochmal runtergerissen – im wörtlichen Sinne», so Reichelt schmunzelnd. Statt den in der Branche üblichen Inszenierungen mit Neonlicht oder E-Gitarren setzt Brack auf Bodenständigkeit und Augenzwinkern.









Zu sehen ist die Katze beim Krallen der besten Deals zudem in einer schweizweiten Pendlerkampagne mit (D)OOH-Inszenierungen, mit nativem Content auf TikTok, Instagram und LinkedIn, sowie auf den Banden in den Fussballstadien an den beiden kommenden Spieltagen der Brack Super League. (pd/nil)