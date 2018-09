Ab sofort bietet DHL über das neu gegründete Unternehmen DHL Parcel Switzerland den Paketversand innerhalb der Schweiz an. Die Firma ist nicht zu verwechseln mit dem Schwesterunternehmen DHL Express, das bereits seit 1978 mit dem Versand von Expresssendungen in der Schweiz aktiv ist. Serviceplan Suisse will den neuen Paketdienst mit einer Einführungskampagne bekannt machen, wie die Agentur in einer Mitteilung schreibt.

«Gelb ist das neue Gelb» lautet der Claim der Teaserkampagne, die seit einer Woche in grossen Schweizer Städten und online zu sehen ist. In der aktuellen Kampagne versucht DHL seine Vorteile für die Schweizer Kunden auf den Punkt zu bringen und zu belegen. «20 Uhr ist das neue 17 Uhr» lobt den längeren Service oder «Morgen ist das neue Übermorgen» hebt die schnellere Paketauslieferung hervor. Jedes Werbemittel wird Serviceplan zufolge zu einem stichhaltigen Argument für den Paketversand mit DHL.

Die Kampagne läuft in den nächsten Wochen mit verschiedenen Sujets vor allem auf Plakaten und in Online-Medien. Neben Serviceplan Suisse ist auch die Serviceplan Public Relation Suisse für DHL Parcel Switzerland aktiv. Sie zeichnet für die Strategie und Umsetzung der Medienarbeit zum Markteintritt verantwortlich.

Verantwortlich bei DHL: Günter Birnstingl, CEO der DHL Parcel (Switzerland) AG (Gesamtverantwortung), Marcian Farhang (Head of Commercial); verantwortlich bei Serviceplan Suisse AG: Raul Serrat (Executive Creative Direction), Reto Clement, Michael Kathe (Creative Direction), Henry Clarke (Text), Moritz Lüth (Art Direction), Sonia Ducu, Selma Caglayan (Beratung), Pam Hügli (Gesamtverantwortung); verantwortlich bei Serviceplan Public Relations Suisse AG: Regina Essig (Beratung). (pd/as)