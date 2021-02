Die Agentur GLA United mit Sitz in Zug, London und Shenzhen will Bitcoin als Zahlungsmittel akzeptieren. Die Agentur ermöglicht dabei laut einer Mitteilung vom Freitag nebst klassischen On-Chain Transaktionen auch Zahlungen mit dem Lightning Network, einem Protokoll zur Skalierung von Blockchain-Technologien. Das Lightning Network soll schnelle Zahlungen mit marginalen Transaktionsgebühren und hoher Privatsphäre ermöglichen.

«Mit dem zunehmenden Interesse an Kryptowährungen ist die Einführung von Bitcoin als Zahlungsmittel ein logischer Schritt für uns. Dieser Entscheid wurde zusätzlich unterstützt durch unsere innovationsgetriebenen Standorte im Crypto Valley Zug, der Kreativ-Stadt London und Technologie-Hochburg Shenzhen in China. Mit der Einführung von Bitcoin als Zahlungsmittel können wir eine international wachsende Community ansprechen und uns als zukunftsgerichtete Innovationsagentur positionieren», lässt sich Miguel Schweiger, Mitgründer und Managing Director Europe von GLA United, in der Mitteilung zitieren.

Kunden, die ihre Rechnungen in Bitcoin Zahlen wollen, können dies künftig bei Vertragsunterschrift mitteilen. Die Bitcoin Rechnung enthält dann die Bitcoin Adresse inklusive QR-Code der Agentur. Kunden können anschliessend ihre Bitcoin Wallet verwenden, um den Rechnungsbetrag mit Hilfe QR-Codes oder der Bitcoin Adresse der Agentur zu begleichen.

Weitere Kryptowährungen will GLA United in den nächsten Monaten als Zahlungsmittel hinzugefügen. Darüber hinaus unterstützt die Agentur Unternehmen dabei, Kryptowährungen als Zahlungsmittel zu akzeptieren und übernimmt die technische Implementation. (pd/eh)