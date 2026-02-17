Die Kampagne, umgesetzt von der Agentur Kraftkom, richtet sich gegen das verbreitete Bild, wonach Einkäufe an Bahnhöfen und Tankstellen automatisch teurer sind als im Supermarkt. Migrolino betreibt seine Verkaufsstellen an stark frequentierten Standorten wie Bahnhöfen, Tankstellen und in urbanen Lagen.
Gestalterisch setzt die Kampagne auf ein reduziertes, klar lesbares Erscheinungsbild mit einem animierten Abreisseffekt, der für zusätzliche Aufmerksamkeit im öffentlichen Raum sorgen soll. Die Botschaft soll auch aus der Distanz erkennbar bleiben, schreibt Kraftkom.
Die Schaltung erfolgt schweizweit in verschiedenen Formaten am Point of Sale sowie als Out-of-Home- und Digital-Out-of-Home-Werbung. (pd/nil)
Credits
Verantwortlich bei Migrolino: Alexandra Vogel (Leiterin Marketing), Nina Wick (Projektleiterin Marketing); verantwortlich bei Kraftkom: Pascale Hoch (Strategie, Beratung), Sabrina Criscillo (Art Direction).