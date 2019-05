von Edith Hollenstein

Das Gespräch fand im Café Plüsch in Zürich statt (Kamera: Christian Beck/Design: Corinne Lüthi)







Annette Häcki ist seit 2018 Creative Director bei Y&R Wunderman, wo sie ein 15-köpfiges Team leitet. Sie ist eine von wenigen weiblichen Kreativen auf der Führungsebene in Schweizer Agenturen. Häcki war vorher Leiterin der Kreation und Geschäftsleitungsmitglied von Rod Kommunikation. Bei Rod hatte sie Kampagnen wie «Alles auf siroop», «Denner – zu teuer», «Love Life – No regrets» oder «SBB – unterwegs zuhause» massgeblich mitgeprägt. Vor Rod war Häcki unter anderem bei Contexta und Crafft.

Die Kampagne «Ice Tea Beats» wurde im Herbst 2018 lanciert (persoenlich.com berichtete). In diesen Tagen wird nun entschieden, welche Eistee-Variante die Migros ins Sortiment aufnehmen wird.

«Creative Coffee» ist das Video-Format von persoenlich.com. Aufgezeichnet wird das Gespräch jeweils am Standort der Redaktion in Zürich-Wiedikon in der Café Bar «Plüsch», sozusagen im Stammlokal gleich um die Ecke.