Dennis Lück: «Beim ADC funktionierte der Lück-Effekt nicht»

Dennis Lück ist wohl der einzige Werber, nach dem ein stehender Begriff benannt ist: «Der Lück-Effekt». In der aktuellen Folge des ADC-Podcasts erzählt er, wie es dazu kam und wie er nach einem gewonnenen Wettbewerb für eine Münchner Bierfirma in einer Hamburger Topagentur landete. Auch reiner Zufall war es, dass er – der Pizzabäcker und Kabelträger des deutschen Fernsehens – später in der Schweiz durchstartete, wo er inmitten der Pandemie seine eigene Kreativagentur gründete, die heute 60 Mitarbeitende beschäftigt.

Dennis Lück stammt aus dem Saarland. In die Werbung kam er zufällig, doch er startete gleich auf grosser Bühne: als Werbetexter bei Scholz & Friends in Hamburg, wo er sein Handwerk beim Pointenschreiber von Harald Schmidt lernte. Nachdem er als Geburtshelfer von Scholz & Friends Zürich in die Schweiz geschickt wurde, arbeitete er als Kreativchef bei FCB und Jung von Matt Limmat, bevor er sich 2021 – mitten in der Pandemie – mit seinem Geschäftspartner Raphael Brinkert selbstständig machte und Brinkertlück mit Sitz in Hamburg und Zürich gründete. Lück gewann die wichtigsten Kreativpreise und lebt seit vielen Jahren mit seiner Familie in Wohlen. Einer breiteren Öffentlichkeit ist er auch durch seine Auftritte als Tod oder zuletzt als Doc Brown aus der Zukunft beim SWA-Jahresmeeting bekannt.

Aus Anlass des Jubiläums schenkt der persönlich-Verlag dem ADC Switzerland – mit Unterstützung der Migros Supermarkt AG – den Podcast «50 Jahre ADC». Darin berichten während des ganzen Jubiläumsjahres in 50 wöchentlichen Folgen Kreative, Auftraggebende oder Agenturinhabende über die Werbebranche und ihre eigene Karriere. Der Podcast ist auf unserer Website sowie auf allen gängigen Podcast-Plattformen – wie Spotify oder Apple Podcast – verfügbar.

Credits Moderation: Matthias Ackeret; Produktion: Corinne Lüthi; Distribution: Christian Beck.