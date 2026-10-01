Regula Bührer Fecker: «Beim Kochen lernte ich viel über Werbung»

Während ihrer Schulzeit ruderte Regula Bührer Fecker viel, kochte und arbeitete im Zoo Zürich. Im ADC-Podcast erzählt sie, welchen Einfluss dies auf ihre spätere Werbekarriere hatte und wie man sich als Frau in der Branche durchsetzt. Zudem erklärt die ausgebildete Strategin, warum sie statt ADC-Mitglied Verwaltungsrätin der Kronenhalle wurde, wo der Kreativverein gegründet worden war.

Regula Bührer Fecker, aufgewachsen in Zürich, begann ihre Werbekarriere direkt nach der Matura mit einem Praktikum bei Ted Metzger und wurde danach Werbeassistentin bei Honegger/von Matt. Später liess sie sich an der Miami Ad School weiterbilden, die sie als Jahrgangsbeste abschloss. Anschliessend arbeitete sie in der Strategieabteilung von TBWA Chiat Day in New York, bevor sie die Leitung der Strategieabteilung von TBWA Berlin übernahm. Zurück in der Schweiz gründete sie nach einer kurzen Station bei Jung von Matt/Limmat 2007 mit David Scherrer und Oliver Fennel die Trendagentur Rod. Die drei verkauften sie 2019 – kurz vor der Pandemie – an Farner. Seit zwei Jahren ist Regula Bührer Fecker mit ihrem eigenen Unternehmen La Stratégiste tätig. Sie ist zweifache «Werberin des Jahres», verheiratet und Mutter von zwei Kindern. Sie lebt in Zürich.

Aus Anlass des Jubiläums schenkt der persönlich-Verlag – mit Unterstützung der Migros Supermarkt AG – dem ADC Switzerland, dem Club der führenden Kreativen, den Podcast «50 Jahre ADC». Darin berichten während des ganzen Jubiläumsjahres in 50 wöchentlichen Folgen Kreative, Auftraggebende oder Agenturinhabende über die Werbebranche und ihre eigene Karriere. Der Podcast ist auf unserer Website sowie auf allen gängigen Podcast-Plattformen – wie Spotify oder Apple Podcasts – verfügbar.

Credits Moderation: Matthias Ackeret; Produktion: Corinne Lüthi; Distribution: Christian Beck.