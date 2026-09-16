MetaDesign: Berghilfe wirbt um das letzte Puzzleteil

Publiziert am 16.09.2026

Die Kampagne läuft bis Ende September auf analogen und digitalen Plakatflächen in Schweizer Städten. Ergänzend wirbt die Schweizer Berghilfe auf digitalen Kanälen. Im Zentrum stehen Personen aus dem Berggebiet, deren Vorhaben die spendenfinanzierte Stiftung mitfinanziert hat. Ein Puzzleteil steht für diesen finanziellen Beitrag. Der Slogan lautet «Das entscheidende Puzzle-Teil».

«Mit der neuen Kampagne wollen wir einem breiten und vor allem auch einem jüngeren Publikum zeigen, wer die Schweizer Berghilfe ist und was sie konkret bewirkt», sagt Nicole Lutz, Leiterin Marketing, in der Mitteilung. Mehr Bekanntheit soll der Stiftung langfristig die Spenden sichern.

Entwickelt hat die Kampagne MetaDesign. Die Agentur arbeitet seit 2019 für die Berghilfe. Damals erneuerte sie deren Markenauftritt (persoenlich.com berichtete), später folgte die Kauderwelsch-Kampagne. Die neue Kampagne ziele in eine andere Richtung, sagt Andreas Bannwart, Texter und Konzepter bei MetaDesign. Sie solle der Bevölkerung «auf maximal einfache Art» vermitteln, was die Berghilfe leiste: die Restfinanzierung von Projekten, die ohne ihre Unterstützung nicht zustande kämen. Die Mediaplanung verantwortete Konnex Media. (pd/nil)