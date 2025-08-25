Publiziert am 25.08.2025

Die Tourismusorganisation Val Surses Savognin Bivio AG liess einen Film zum Thema Fachkräftemangel produzieren. Der Spot im Mockumentary-Stil zeigt die fiktive Figur Lara Müller, eine Tech-Pionierin aus Zürich, die als «Head of Digital Innovation & Technology» in der Gemeinde Surses arbeitet. Entwickelt und umgesetzt hat den Film die Agentur Filmgerberei.





Der humorvolle Spot greift die Debatte um Künstliche Intelligenz und Automatisierung auf, vermittelt aber die Botschaft, dass Menschen unersetzlich seien. Zielgruppe sind Fachkräfte und Berufseinsteiger, die das Val Surses als Arbeits- und Lebensort gewinnen möchte.

Die Protagonistin erklärt in einem inszenierten Interview, wie digitale Tools den Personalmangel lösen sollen. Der Film wird auf Social Media-Kanälen ausgespielt. Interessierte werden auf die Website valsurses.ch/jobs verwiesen, wo sie sich über Stellenangebote in der Region informieren können. (pd/nil)