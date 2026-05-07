Kargo: Berner Dialekt als Kampagnenkern

Im Zentrum der Kampagne stehen bewegte Bilder: Personen mit Bärtschi-Brillen werden durch Bern begleitet – mit schnellen Schnitten, kurzen Nahaufnahmen und modernem Sound. Die Brille fungiert dabei nicht als blosses Accessoire, sondern als Filter, durch den Stimmungen, Details, Kontraste und Momente der Stadt sichtbar gemacht werden sollen.
Als Conversion-Ziel führt die Kampagne auf den Stil-Check auf baertschi.ch, über den seit bald zehn Jahren Beratungstermine gebucht werden können. (pd/cbe)
Credits
Verantwortlich bei Bärtschi Optik: Frank Bärtschi (Geschäftsführer und Inhaber), Enrico Ziörjen (Berater und Marketingverantwortlicher); verantwortlich bei Kargo Kommunikation LSA: Christoph Balsiger (Creative Direction), Roman Sterchi (Projektleiter), Lara Schnider und Lucien Marti (Direction und Kamera), Naima Kurzen (Motion Design und Grafik), Luca Balzli (Campaigning).