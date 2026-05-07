Kargo: Berner Dialekt als Kampagnenkern

Publiziert am 07.05.2026

Im Zentrum der Kampagne stehen bewegte Bilder: Personen mit Bärtschi-Brillen werden durch Bern begleitet – mit schnellen Schnitten, kurzen Nahaufnahmen und modernem Sound. Die Brille fungiert dabei nicht als blosses Accessoire, sondern als Filter, durch den Stimmungen, Details, Kontraste und Momente der Stadt sichtbar gemacht werden sollen.

Der Claim geht bewusst über das Produktversprechen hinaus. Bärtschi Optik versteht sein Ladenlokal am Zytglogge als Veranstaltungsort für Vernissagen, Buchpräsentationen und Konzerte – ein Selbstverständnis, das die Kampagne aufnimmt und kommunikativ verlängert.

Als Conversion-Ziel führt die Kampagne auf den Stil-Check auf baertschi.ch, über den seit bald zehn Jahren Beratungstermine gebucht werden können. (pd/cbe)