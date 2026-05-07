07.05.2026

Kargo

Berner Dialekt als Kampagnenkern

Die Agentur hat für Bärtschi Optik eine Kampagne unter dem Dialektclaim «Meh gseh» lanciert. Das seit über 80 Jahren in Bern ansässige Optikgeschäft positioniert sich damit nicht nur als Anbieter von Brillen, sondern als Ort mit kulturellem Anspruch.
Kargo: Berner Dialekt als Kampagnenkern
Publiziert am 07.05.2026

Im Zentrum der Kampagne stehen bewegte Bilder: Personen mit Bärtschi-Brillen werden durch Bern begleitet – mit schnellen Schnitten, kurzen Nahaufnahmen und modernem Sound. Die Brille fungiert dabei nicht als blosses Accessoire, sondern als Filter, durch den Stimmungen, Details, Kontraste und Momente der Stadt sichtbar gemacht werden sollen.

Der Claim geht bewusst über das Produktversprechen hinaus. Bärtschi Optik versteht sein Ladenlokal am Zytglogge als Veranstaltungsort für Vernissagen, Buchpräsentationen und Konzerte – ein Selbstverständnis, das die Kampagne aufnimmt und kommunikativ verlängert.



Als Conversion-Ziel führt die Kampagne auf den Stil-Check auf baertschi.ch, über den seit bald zehn Jahren Beratungstermine gebucht werden können. (pd/cbe)

Credits

Verantwortlich bei Bärtschi Optik: Frank Bärtschi (Geschäftsführer und Inhaber), Enrico Ziörjen (Berater und Marketingverantwortlicher); verantwortlich bei Kargo Kommunikation LSA: Christoph Balsiger (Creative Direction), Roman Sterchi (Projektleiter), Lara Schnider und Lucien Marti (Direction und Kamera), Naima Kurzen (Motion Design und Grafik), Luca Balzli (Campaigning).


Kommentar wird gesendet...

KOMMENTARE

Neue Podcast-Folge: Jetzt reinhören