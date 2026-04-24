Publiziert am 24.04.2026

Im Zentrum der Kampagne steht eine zwölfteilige Videoserie, die Kisag-Produkte als festen Bestandteil des Familienalltags inszeniert. Die Kurzfilme zeigen eine moderne Familie in alltäglichen Situationen, in denen Kisag-Produkte als «Retter der guten Laune» auftreten, heisst es in einer Mitteiung.

Bewusst setzt die Kampagne auf Nähe, Humor und eine sympathische Bildsprache. «Wir wollen zeigen, dass Genuss kein Luxusgut für besondere Anlässe sein muss, sondern ein fester Bestandteil unseres täglichen Lebens ist», erklärt Alexander Dischö, Head of Marketing & Communications bei Kisag.





Konzept und Storyboards entstanden intern unter der Leitung von Dischö, die filmische Umsetzung übernahm die Motion Production GmbH. Die Videos sind primär für Social Media konzipiert und werden ab April sukzessive auf allen gängigen Plattformen veröffentlicht.

Für Kisag ist die Kampagne auch ein Bekenntnis zur Markenidentität: Der Traditionshersteller will mit «Der Genussmacher» seinen Anspruch unterstreichen, Schweizer Handwerkstradition mit zeitgemässer Kommunikation zu verbinden. (pd/spo)