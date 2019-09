Die Mitgliedschaft im ADC Switzerland sei eine kreative Adelung. Mitglieder sind «herausragende kreative Persönlichkeiten» aus den Bereichen Art Direction, Text, Digitale Medien, Design, Editorial, Film, Fotografie, Illustration, Musik und Ton, Werbung, Direktmarketing, Promotion, Media, Strategie und weiteren kreativen Berufen, wie es in einer Mitteilung heisst. Wer es einmal in den Kreis der ADC Members Professional – derzeit sind es 164 – geschafft habe, habe «eine lebenslange Lizenz zum Jurieren» an der Schweizer Kreativmeisterschaft der kommerziellen Kommunikation.

Statt nur einmal im Jahr, können sich Kandidatinnen und Kandidaten, die sich durch die Aufnahmekriterien angesprochen fühlen, neu jederzeit und in vereinfachter Form bewerben. Die Kandidaten müssen das Schweizer Bürgerrecht besitzen oder ihren Wohnsitz in der Schweiz haben.

Über Neuaufnahmen befindet eine Aufnahmekommission, die jeweils aus drei Mitgliedern des ADC Vorstands und drei Aktivmitgliedern des Clubs besteht. Die Kommission prüft mehrfach jährlich die Aufnahmegesuche und entscheidet in einem ersten Schritt, welche Kandidaten zu einem Vorstellungsgespräch eingeladen werden, um sie dann in einem zweiten Schritt, wenn alles gut läuft, aufzunehmen.

Mit dem neuen, vereinfachten Aufnahmeverfahren sind Kandidaten nicht mehr abhängig von einem einzigen Zeitfenster. Ausserdem helfen die Referenzschreiben von bereits bestehenden Mitgliedern, die Leistungen von Bewerbern zu verdeutlichen, insbesondere auch in neuen, digitalen Bereichen. Die Aufnahmekommission sichtet die nächsten Bewerbungen voraussichtlich Ende Oktober 2019.

Weitere Infos zum Aufnahmeprozedere gibt es auf adc.ch. (pd/cbe)