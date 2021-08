In Flagranti: Biel steht vor der Eiszeit

Der EHC Biel geniesst im Einzugsgebiet rund um die Seeländer Metropole ein hohes Ansehen. Grosse Teile der Bevölkerung und der Wirtschaft identifizieren sich mit dem EHCB und sehen im Verein einen Botschafter für die ganze Region. Für sie ist der Eishockeyclub mehr als nur eine Mannschaft, wie es in einer Mitteilung heisst.

Um diese schon mitten im Sommer auf die neue Eishockeysaison heiss zu machen, wird die Stadt in eine klirrende Eiszeit gehüllt.

Auf die Teaserkampagne folgt der Aufruf an die Fans, sich die begehrten Saisonabos für die Heimspiele zu sichern. Und damit möglichst tout Bienne in die gewünschte Eiszeit-Stimmung gerät, werden laut Mitteilung «medial sämtlich Register gezogen». So läuft die Kampagne im Lokal-TV, Radio, auf ePanels, Plakaten, Inseraten, Bus-Hecks, Traffic-Boards und PassengerTV, sämtlichen Social-Media-Kanälen plus Web- und App-Anwendungen.

Verantwortlich beim EHC Biel: Daniel Villard (CEO), Thomas Burkhardt (Marketing Director), Amanda Winter (Communication Manager); verantwortliche Werbeagentur: In Flagranti; Filmproduktion: Crunch; CGI-Umsetzung: Chemicalbox; Fotografen: Stephan Boegli, Stefan Weber; Bildbearbeitung: Patrick Salonen. (pd/cbe)