Pam: Binationale Kampagne mit lokalen Botschaften

Publiziert am 26.03.2025

Die Schweizer Online-Versicherung Smile startet eine grossflächige internationale Kampagne in der Schweiz und in Österreich. Die Kampagne wird parallel in Grossstädten wie Zürich und Wien lanciert, mit Headlines, die durch regionale Anpassungen gezielt an die lokalen Zielgruppen richten, teilt das Unternehmen mit. Die Schweizer Kampagne konzipiert und kreiert hat wie in den vergangenen Jahren die Zürcher Agentur Pam Advertising.

«In beiden Ländern setzt Smile auf eine humorvolle Ansprache, die gleichzeitig relevante gesellschaftliche Themen und aktuelle Diskussionen aufgreift – wie etwa Temu-Bestellungen, die plakativ inszeniert werden», erklärt Luca Michas, CMO bei Smile, in der Mitteilung.

In Österreich wird die Kampagne mit regional spezifischen Botschaften und kreativen Formaten wie dem Tangenten Tower in Wien grossflächig umgesetzt. Gleichzeitig bleibt auch die Schweiz ein zentraler Markt. Zur Kampagne gehören hier Megaposter in Zürich und Luzern. (pd/spo)