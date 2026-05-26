Publiziert am 26.05.2026

Thjnk Zürich hat für Sunrise eine Kampagne entwickelt, die das neue Loyalitätsprogramm «Sunrise Rewards» bewirbt. Das Programm richtet sich an Bestandskundinnen und -kunden und belohnt die Dauer der Kundenbeziehung mit Treuepunkten.

«Wir belohnen die Treue unserer Kundinnen und Kunden, was einem Paradigmenwechsel in der Kategorie gleichkommt», wird Sandro Tschuor, Senior Director Brand, MarComs & Sponsoring bei Sunrise, in einer Mitteilung zitiert.

Kern der Kampagne ist die Beobachtung, dass bestimmte Dinge nicht besser werden, je länger sie andauern – das Loyalitätsprogramm hingegen schon. Zwei TV-Spots setzen diese Idee anhand typischer Telko-Situationen humorvoll um: Ein Smartphone, das sich ungefragt mit Lautsprechern verbindet und eine persönliche Sprachnachricht abspielt, oder ein privater Anruf, der über das Autotelefon für alle hörbar wird.

Auf OOH- und DOOH-Flächen werden die konkreten Programmvorteile kommuniziert, indem Treuepunkte visuell als symbolische Benefits dargestellt werden.

Parallel zum Launch von «Sunrise Rewards» erhielt die Marke einen visuellen Refresh. Die Kampagne wird schweizweit im TV, Online sowie auf DOOH- und OOH-Flächen ausgespielt. (pd/cbe)