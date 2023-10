Art.I.schock

Bock auf Zukunft mit den Grünen

Die von der Zürcher Agentur entworfene Kampagne will Erst- und Jungwählende zum Gang an die Urne bewegen. Sie zeigt ausgelassene Momente, die man auch in Zukunft noch erleben will.

«Bock auf Zukunft» vermitteln die GRÜNEN Schweiz vor den anstehenden eidgenössischen Wahlen jungen Menschen. (Bild: zVg)