Publiziert am 17.04.2026

Die Zürcher Agentur Schläfle Trittibach hat für die Esslinger AG eine Anzeige zum Sechseläuten erstellt. Das Sujet greift die baulichen Verbesserungen auf: Der Baumbestand wurde erweitert, die Grünflächen vergrössert und die Aufenthaltsqualität durch mehr Schatten erhöht.

Das Motiv zeigt den Böögg, wie er genüsslich einen Kaffee am neuen Kiosk trinkt, bevor er zum Sechseläutenplatz aufbricht.

Die Anzeige erscheint im Sächsilüüte-Magazin sowie auf Social Media. (pd/cbe)