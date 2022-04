Sechseläuten bei Publicis: Bööggschauen bei Cüpli und Wurst

von Tim Frei

Das Warten hatte ein Ende: Nachdem das Sechseläuten in Zürich und damit der Werberanlass an der Stadelhoferstrasse 25 in den vergangenen zwei Jahren wegen Corona abgesagt werden musste, war es 2022 endlich wieder soweit. Publicis lud Kunden und Mitarbeiterinnen zum Sechseläuten-Apéro ein, um gemeinsam den Winter zu verabschieden. Da es nach Aufhellungen doch noch regnete, zahlte sich das Zelt dieses Mal aus.

Bei guter Stimmung und mit Bratwurst und Cüpli verfolgten zahlreiche Personen im Innenhof der Agentur beim Stadelhofen in Zürich, wie der Böögg verbrennt. Für Matthias Koller (siehe Bild unten links) war es der erste Sechseläuten-Apéro als CEO der Publicis Zürich:

Dieses Jahr wurde das Bööggschauen zur Geduldsprobe – erst nach fast 38 Minuten verplatzte der Kopf des Bööggs. Umso grösser die Freude beim Basler Tizian Gruner (Bild unten): Der Gründer der Basler Filmproduktionsfirma Grunerfilms gewann das Tippspiel und sicherte sich damit ein Abendessen für zwei Personen in der Kronenhalle. «Ich war erstmals am Sechseläuten dabei – manchmal scheint der Blick von aussen auf das Geschehen zu helfen», so der Sieger gegenüber persoenlich.com.